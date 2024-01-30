В Пермском крае скончался заслуженный учитель РФ Георгий Одинцов

Заслуженный учитель РФ Георгий Одинцов скончался в Пермском крае 29 января, сообщает администрация Краснокамского округа.
Георгий Одинцов — почётный гражданин Краснокамска, ветеран педагогического труда. Он много лет преподавал химию в средней школе № 1.
Как уточняют в администрации округа, педагог переехал в Краснокамск после окончания института в 1980 году. Родом он из Кировской области.
«За годы работы учитель Одинцов воспитал не одно поколение краснокамцев, разработал сборник задач и авторский элективный курс по органической химии. Ученики Георгия Александровича занимают призовые места в конкурсах и олимпиадах, успешно сдают экзамены в школе и вузах», — рассказывают в администрации.
Георгий Одинцов — обладатель большого количества наград и званий. Среди них — Отличник просвещения СССР, Заслуженный учитель школы РФ и другие. Он также был награждён Почётной грамотой Министерства образования России.
«Светлая память о Георгии Александровича навсегда сохранится в сердцах жителей Краснокамского городского округа. Администрация Краснокамского городского округа, Дума Краснокамского городского округа выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении властей.
Прощание с заслуженным учителем РФ Георгием Одинцовым пройдёт 1 февраля в Краснокамске.