Опасное селфи шестиклассниц шокировало Казнет

В социальных сетях появилось видео. На кадрах три девочки делают фотографии, сидя на краю крыши многоэтажки.
Полицейские установили личность подростков. Ими оказались ученицы шестого класса.
«Все девочки воспитываются в благополучных семьях, в учебном заведении их характеризуют с положительной стороны», — рассказали в полиции.
Девочки рассказали, что на крыше хотели сделать красивые фотографии.
«С участницами видео и их законными представителями полицейскими провели профилактические беседы, напомнив родителям, что они в ответе за несовершеннолетнего ребенка и обязаны должным образом заниматься воспитанием и контролировать, чем занимаются их дети, так как это порой может быть небезопасно для самих подростков, либо послужить негативным примером для других», — говорится в сообщении.