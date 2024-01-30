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Опасное селфи шестиклассниц шокировало Казнет

В Усть-Каменогорске школьницы забрались на крышу многоэтажки. Они делали там селфи, сообщает Zakon.kz.
Опасное селфи шестиклассниц шокировало Казнет
Источник: скриншот видео

В социальных сетях появилось видео. На кадрах три девочки делают фотографии, сидя на краю крыши многоэтажки.

Полицейские установили личность подростков. Ими оказались ученицы шестого класса.

«Все девочки воспитываются в благополучных семьях, в учебном заведении их характеризуют с положительной стороны», — рассказали в полиции.

Девочки рассказали, что на крыше хотели сделать красивые фотографии.

«С участницами видео и их законными представителями полицейскими провели профилактические беседы, напомнив родителям, что они в ответе за несовершеннолетнего ребенка и обязаны должным образом заниматься воспитанием и контролировать, чем занимаются их дети, так как это порой может быть небезопасно для самих подростков, либо послужить негативным примером для других», — говорится в сообщении.