Опасное селфи шестиклассниц шокировало Казнет

«С участницами видео и их законными представителями полицейскими провели профилактические беседы, напомнив родителям, что они в ответе за несовершеннолетнего ребенка и обязаны должным образом заниматься воспитанием и контролировать, чем занимаются их дети, так как это порой может быть небезопасно для самих подростков, либо послужить негативным примером для других», — говорится в сообщении.