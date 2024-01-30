Уфимский Парк Лесоводов ожидает масштабное обновление

Наиболее масштабным планируемым проектом в Уфе станет обновление парка имени Лесоводов Башкирии. Кроме того, в Нефтекамске приведут в порядок аллею по проспекту Юбилейному, в Ишимбае — продолжится благоустройство центрального парка культуры и отдыха имени Александра Матросова, а в Салавате — улучшат аллею по бульвару Салавата Юлаева.