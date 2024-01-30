Уфимский Парк Лесоводов ожидает масштабное обновление. Об этом стало известно на прошедшем в Доме Республики совещании «Час городской среды».
Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова доложила, что в текущем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 1,17 миллиарда рублей в республике планируется привести в порядок 123 общественные территории. 1,15 миллиарда из обозначенной суммы — средства федеральной казны.
Наиболее масштабным планируемым проектом в Уфе станет обновление парка имени Лесоводов Башкирии. Кроме того, в Нефтекамске приведут в порядок аллею по проспекту Юбилейному, в Ишимбае — продолжится благоустройство центрального парка культуры и отдыха имени Александра Матросова, а в Салавате — улучшат аллею по бульвару Салавата Юлаева.
На совещании глава республики Радий Хабиров отметил необходимость закончить в этом году обустройство сквера рядом с уфимским Театром кукол, площади у фонтана «Мальчик с кураем» и парка на берегу озера Теплое.