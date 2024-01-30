В Татарстане ужесточат контроль за работой такси

Эти меры ожидаются не только улучшить качество обслуживания и безопасность пассажирских перевозок, но и сделать рынок такси более организованным и защищённым от нелегальных перевозчиков. Передача или аннулирование разрешения теперь потребует подачи заявления через портал «Госуслуги», МФЦ или непосредственно в Миндортранс.