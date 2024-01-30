В Татарстане ужесточат контроль за работой такси

В Татарстане разрабатывается новое постановление, направленное на регулирование деятельности служб такси. Это решение призвано упорядочить процесс выдачи, приостановки и аннулирования разрешений на работу легковых такси, повысить прозрачность и исключить коррупционные риски в этой сфере. Проект постановления Правительства РТ проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщил «Татар-информ».
Миндортранс РТ станет уполномоченным органом, который будет контролировать соблюдение новых норм и стандартов в сфере пассажирских перевозок. Эти меры станут частью реализации закона, принятого в республике в июле 2023 года, который уже внёс коррективы в работу таксомоторных служб.
Среди ключевых изменений — установленный порядок выдачи разрешений на пятилетний срок как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей, с возможностью получения на меньший срок для физических лиц по заявлению.
Для обеспечения прозрачности и доступности информации для клиентов, постановлением предусмотрено размещение сведений о стоимости и правилах оплаты услуг такси, включая требования для тех служб, которые не имеют собственных сайтов или приложений.
Эти меры ожидаются не только улучшить качество обслуживания и безопасность пассажирских перевозок, но и сделать рынок такси более организованным и защищённым от нелегальных перевозчиков. Передача или аннулирование разрешения теперь потребует подачи заявления через портал «Госуслуги», МФЦ или непосредственно в Миндортранс.
Ранее мы писали, что судебные приставы Вахитовского отделения города Казани оказали помощь двум студенткам, пострадавшим в результате наезда автомобиля такси, а также задержали виновника аварии. Инцидент произошел, когда судебные приставы находились в пути на служебном автомобиле.