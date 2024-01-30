Жил на её пенсию. В Сибири сын бросил беспомощную мать умирать в горе мусора

«Это настоящий ужас. Кругом мусор и там такой ужасный запах. Бедная бабушка. Я видел множество квартир и комнат, где просто есть бардак, где курят прямо в помещении. Но тут совершенно другая ситуация — здесь настоящая свалка. Её сын говорит, что они нормально живут, но это разве нормально? Ужасный запах гнили и чего-то тухлого», — рассказал один из соседей корреспонденту krsk.aif.ru.