Жил на её пенсию. В Сибири сын бросил беспомощную мать умирать в горе мусора

Горы мусора, гнилые стены и едва светящая лампочка — всё, что окружало 82-летнюю пенсионерку, которой приходилось спать на полу со сворой собак. Вместе с ней в маленькой комнатушке пятиэтажного общежития в Ленинском районе Красноярска жил и 61-летний безработный сын.
Мужчина отказывался от помощи и не давал согласия на то, чтобы определить мать в спецучреждение. Неравнодушным соседям, администрации и правоохранителям пришлось провести почти целую операцию по спасению женщины.
Подробности этой истории выяснял корреспондент krsk.aif.ru.
«Человек гниёт заживо»
Попытки вызволить из адских условий 82-летнюю Ангелину Петровну (имя изменено) предпринимали ещё с начала января этого года. Соседи пенсионерки забили тревогу, пытались поговорить с сыном женщины Дмитрием (имя изменено) и договориться устроить старушку в лучшие условия или убрать горы мусора, но безуспешно.
Сын пенсионерки отказывался пускать кого-либо дальше порога и считал, что у них с матерью всё хорошо. Тем временем женщине приходилось ютиться на полу среди кучи мусора и своры собак.
«Человек гниет заживо», — таким комментарием жильцы пятиэтажки сопровождают адский быт женщины: обшарпанные стены, заваленная хламом кровать, на которой сидят собаки. Сама же бабушка постоянно лежит на полу, укутанная в какую-то куртку. Вокруг — горы мусора. Одного взгляда достаточно, чтобы понять — о беспомощной пенсионерке и о её жилье никто не заботится.
«Это настоящий ужас. Кругом мусор и там такой ужасный запах. Бедная бабушка. Я видел множество квартир и комнат, где просто есть бардак, где курят прямо в помещении. Но тут совершенно другая ситуация — здесь настоящая свалка. Её сын говорит, что они нормально живут, но это разве нормально? Ужасный запах гнили и чего-то тухлого», — рассказал один из соседей корреспонденту krsk.aif.ru.
Со слов соседей, Дмитрий не ухаживает за женщиной, лишь иногда моет её, переодевает в чистую одежду, чтобы вместе с ней сходить за пенсией, которую он забирает себе.
Источник знакомый с этой ситуацией сообщил корреспонденту krsk.aif.ru, что сам Дмитрий нигде не работает, живёт на пенсию своей матери — ветерана труда Красноярского края и ребёнка войны.
«За долгое время у них накопились большие долги по коммунальным платежам, но выселить их не имеют права по закону. Они проживают в комнате общежития по социальному найму», — рассказал наш собеседник.
Спасение пенсионерки
Соседи поняли, что сами помочь женщине они не смогут, и обратились в полицию. Только стражи порядка заставили мужчину открыть дверь и дать медикам осмотреть пенсионерку.
Полицейские организовали проверку по этой ситуации. Делом заинтересовались и в прокуратуре. Как рассказали корреспонденту krsk.aif.ru в ведомстве, сотрудники проверят жилищные условия пенсионерки и будут принимать необходимые меры реагирования.
Корреспондет krsk.aif.ru обратился по ситуации с пенсионеркой в администрацию Ленинского района Красноярска. Заместитель районного руководителя Анна Проничева рассказала, что госпитализация пожилой женщине не понадобилась. Но властям тоже стало понятно, что пенсионерку надо вызволять из нечеловеческих условий. Спасением старушки занялась специально созванная комиссия, в которую вошли представители администрации Ленинского района, соцзащиты и правоохранительных органов.
«По решению комиссии женщину направили в дом-интернат “Родник”. Сейчас она находится в нормальных условиях проживания под присмотрим специалистов», — рассказала Анна Проничева.
Забрали из квартиры и собак, их отправили в питомник. Сотрудники администрации надеются, что сын женщины не соберёт в комнате новую свору животных. С мужчиной провели профилактичесую беседу по всей этой ситуации. Кроме того, специалистам предстоит провести капитальную уборку в комнате.
Анна Проничева и все сотрудники администрации Ленинского района надеются, что пенсионерка не вернётся в те ужасные условия и спокойно проживёт старость в теплоте и уюте.