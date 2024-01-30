В Волгограде 2 февраля в честь праздника не объявлен выходной день

В этом году в программе празднования 81-й годовщины победы под Сталинградом немало мероприятий, в основном, традиционные. Но в отличие от прошлого года, когда отмечали юбилейную дату, 2 февраля 2024 решили выходным днем не объявлять. Пятница будет рабочей, сообщили в администрации Волгоградской области.
До этого 2 февраля в Волгоградской области дважды объявляли выходным днем. Было это в юбилейные даты — в день 75-летия и 80-летия Сталинградской победы. Решение об объявлении нерабочих дней принимал губернатор Андрей Бочаров по просьбе ветеранов. В 2024 году масштабного празднования не будет, обойдется без парада, светового шоу, фейерверка. А большинство мероприятий выпадают на вечернее время либо на выходные.
Так, вечером 2 февраля 2024 в Волгограде можно сходить на концерт — звезд покажут на фасаде музея-панорамы. В воскресенье, 4 февраля, большая военно-историческая реконструкция пройдет на аэродроме в Средней Ахтубе.