Кузбасские парашютисты стали чемпионами международных соревнований

«Сборная России состоит в основном из кузбассовцев, потому что этому виду спорта в нашем регионе уделяется большое внимание. Есть прекрасная база для круглогодичных тренировок и оттачивания мастерства прыжков. В “Кузбасс-Арене” полетать в аэротрубе могут как профессионалы, так и все желающие», — сказал Сергей Цивилев.