Кузбасские парашютисты стали чемпионами международных соревнований

Как сообщает правительство Кемеровской области, кузбассовцы в составе сборной России стали абсолютными чемпионами первых гибридных международных соревнований по парашютному спорту в Абу-Даби. В них участвовали команды Республики Беларусь, Казахстана, ОАЭ и США.
«Сборная России состоит в основном из кузбассовцев, потому что этому виду спорта в нашем регионе уделяется большое внимание. Есть прекрасная база для круглогодичных тренировок и оттачивания мастерства прыжков. В “Кузбасс-Арене” полетать в аэротрубе могут как профессионалы, так и все желающие», — сказал Сергей Цивилев.
Кузбасские спортсмены заняли первое место в общем зачёте и на каждом этапе соревнований — в аэротрубной и прыжковой частях мероприятия. Прежде полёты и прыжки никогда не объединялись под эгидой одного мероприятия.
В российской сборной были таштагольские спортсмены, выступающие в зимнем направлении парашютного спорта (парашютно-горнолыжном двоеборье). Они регулярно тренируются на «Танае» и в аэротрубе спорткомплекса.