Михалков и Цзю приедут в Екатеринбург на боксерский турнир

В Екатеринбург приедут Никита Михалков, Константин Цзю и Александр Поветкин. Они посетят боксерский турнир 10 февраля на арене КРК «Уралец». Об этом сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.
— Предстоящий турнир станет первым грандиозным шоу от RCC в этом году: цифровые декорации «поднимут» гостей на боксерский Олимп, вокруг которого будут возведены древние сооружения и монументальные архитектурные формы, — рассказали организатор.
Главным событием станет — противостояние боксера Академии единоборств РМК Заура Абдуллаева с экс-чемпионом мира Роджером Гутьерресом. В главном поединке сразятся боксеры Евгений Романов и Чжан Чжаосинь.
Всего 10 февраля пройдет 14 поединков. В них примут участие спортсмены со всего мира.