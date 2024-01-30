С пользой для себя и города: пункты приема новогодних деревьев продолжат работать до 25 февраля

Задание по сдаче елок будет доступно до 25 февраля. Выполнить его можно несколько раз и принести в пункт приема не одно дерево. Например, сдать найденные елки, которые горожане утилизировали не по правилам: оставили в подъезде, во дворе или около мусорной площадки. За каждое выполнение начислят 790 баллов. В этом году участники получили уже более двух миллионов баллов за сдачу новогодних деревьев. Прошлой зимой за такой же период акции жители Москвы сдали 1,1 тысячи деревьев.