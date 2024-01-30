«Папа на небе, он нас оттуда теперь защищает»: семья погибшего на СВО росгвардейца из Хабаровска, рассказала о своем герое

1 февраля 2022 года Акниет запомнит на всю оставшуюся жизнь, тогда она обняла своего мужа в последний раз, он уезжал в очередную командировку. Аман обувался, слушал музыку, улыбался жене и подмигивал — они были уверены, что скоро встретятся, и даже подумать не могли, что это их последние минуты вместе. В комнате посапывала маленькая дочь Нурым — свет и счастье для папы. Акниет провожала мужа, снимала его на камеру мобильного телефона, и долго-долго обнимала… А через пять месяцев раздался стук в дверь, и Акниет узнала страшную весть — ее муж погиб.
— Я до сих пор не верю. Он не мог, ведь он — моя нерушимая, гранитная стена. Даже спустя столько времени я жду, что он вернется, зайдет, уставший, и скажет: «Жанка, я дома». Жанка — значит душа, так Аман меня всегда называл, — вспоминает Акниет.
КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Аман и Акниет познакомились на Алтае, в кругу общих друзей. Как это обычно бывает, обменялись номерами и закрутилось — переписки, звонки, встречи. А потом Аман уехал в Хабаровск, здесь он проходил срочную службу и решил подписать контракт. Почти год у пары были отношения на расстоянии, и в какой-то момент Аман сказал, что больше не выдержит разлуки и попросил Акниет приехать к нему на Дальний Восток.
— Я тогда училась заочно, и пришлось бросить учебу. Ехала до Хабаровска на поезде, потому что до ужаса боюсь летать. Помню, приехала 1 мая, Аман встречал меня на вокзале, как полагается, с цветами, это было очень трогательно. Мы долго обнимались, я даже расплакалась. Спустя три месяца совместной жизни он сделал предложение руки и сердца.
Аман сделал это просто, по-домашнему, за ужином. Предлагая Акниет стать его женой, он пообещал, что никогда ее не подведет. И действительно, слово свое он сдержал, супругу ни разу не подвел, и до самого последнего дня окружал ее любовью и уважением. Пара решила не устраивать пышных церемоний, а просто расписаться, и когда они пришли в ЗАГС, чтобы назначить дату, их отношения тут же узаконили.
Так в 2014 году родилась их семья. Как и в любых отношениях, первое время пара проходила период притирки, привыкания, супруги много говорили, строили планы, мечтали о детях. Были и трудности, однако муж и жена друг друга поддерживали.
«СВЕТ НАШЕЙ ЖИЗНИ»
После первой неудачной беременности Акниет ушла в депрессию, и только Аман смог вывести ее из этого состояния. Тогда девушка еще раз убедилась, что выбрала того самого мужчину, за спиной которого она будет как за каменной стеной.
— В 2017 году у нас появилась Нурым, имя доченьке мы придумали еще задолго до беременности. Оно означает свет. Малышка и правда была для папы как луч света, он до шести месяцев не давал мне ее купать, делал все сам, даже воду кипятил. Дочь с самого рождения спит с нами, у нас даже не возникало вопроса, что она будет отдельно. Аман ее любил настолько сильно, что не передать словами.
«Папа на небе, он нас оттуда теперь защищает» — говорит о своем отце шестилетняя девочка. Именно таким, с автоматом наперевес, в военной форме, она запомнила папу. А еще, как он носил ее на шее и играл. Акниет не стала скрывать от дочери правду, объяснила, как могла, что папа больше не вернется к ним. Ребенок понял это по-своему. Сейчас же супруга погибшего бойца считает своим главным долгом воспитать Нурым правильно, как это сделал бы сам Аман, прививая девочке любовь в семье, Родине, и взращивая в ней верные ценности.
НАСТАВНИК И УЧИТЕЛЬ
— Он для меня всегда ассоциировался с горной рекой. На поверхности водная гладь, а внутри сила и мощь течения. Он всегда казался спокойным, и был надежным, как гранитная стена. Его сложно было вывести из себя, он принимал жизнь такой, какая она есть, и от него исходила эта сила, уверенность и спокойствие. Это был такой человек, за которым можно следовать хоть куда, и не бояться, что возникнут препятствия.
Акниет была за Аманом именно замужем, в традиционном смысле этого слова. Мужчина свято верил в семейные ценности, чтил свою супругу, обожал дочь, уважал и любил старшее поколение и никогда никому не отказывал в помощи. С самого начала пара договорилась, что они будут теми, к кому можно просто прийти поговорить, обратиться за советом и помощью, попросить приюта, и они не откажут никому. Всегда найдут уголок, не отмахнутся, помогут, чем смогут.
— Он говорил, «Жанка, к нам в субботу ребята приедут из части, давай стол накроем? Голодные ведь, наверное», и он любил вот так собирать у себя ребят, общаться, разговаривать, чай пить, — вспоминает Акниет, как Аман звал сослуживцев или новобранцев-срочников в гости.
А еще Аман обожал свою работу. Все, что требовалось для службы, у него было. Супруга его во всем поддерживала, если увидел классный нож, обязательно покупали, и так во всем. Мужчина буквально фанател от военного дела, но не хотел высоких чинов и званий, ему важно было быть вместе с ребятами, которым нужен наставник, учитель, и старший товарищ. Он умел прививать патриотизм и любовь к службе всем, с кем общался, и на работе полностью отдавался процессу. Но когда приходил домой, тут же превращался в мужа и папу.
ПОСЛЕДНИЕ СЕАНСЫ СВЯЗИ
В командировку Аману не пришлось долго собираться. Практически все, что требовалось, у него уже было, докупить оставалось лишь по мелочи. В ночь перед поездкой он не мог уснуть, они долго разговаривали с супругой. Акниет просила при любой малейшей возможности сообщать о себе. Пока ехали до Ростова, связь была хорошей, 23 февраля жена поздравила его с праздником, и потом на некоторое время связь оборвалась. Когда объявили о начале СВО, стало тревожно. Жен и родных собрали в части и успокоили, сообщив, что парни на связи, что в штаб сообщают регулярно. Родные писали письма, собирали гуманитарную помощь. Аман периодически звонил домой, когда выпадала возможность, и всегда предупреждал, если планировалась очередная задача.
— Самое страшное, это сидеть в неведении, не знать, жив ли твой любимый. Когда стало известно о гибели Концова и Зуйкова, разрывалось сердце за их семьи. Аман мне тогда говорил, что они там не играют в игры, они защищают нас, чтобы до нас не добрались.
Последний раз Аман вышел на связь с семьей 3 июня, поздравил супругу с прошедшим днем рождения, и сказал, что очень скучает. А 6 июня стало известно о его гибели.
— 6 или 7 числа ко мне постучались. Это было его начальство. Я когда увидела, ничего не поняла, подумала, зачем же они пришли. Утром еще настроение такое хорошее было. Аман должен был на связь выйти. И вдруг они пришли. И тут до меня начало доходить, и по спине такой холод пошел. Я не поверила, я думала, это ошибка, что этого не может быть. А потом стало даже дышать больно от горя. У меня словно часть сердца отрезали.
Хоронили Амана на Алтае, там, где он жил до службы, и где сейчас живет его мама. Акниет хотела вернуться в Хабаровск после похорон, закончить дела, сдать квартиру и уехать обратно. Но вернувшись, поняла, что все здесь напоминает о самых счастливых моментах жизни, о муже, и она решила остаться. Ей предложили должность в части, где служил Аман, и теперь сослуживцы помогают семье погибшего товарища. Большую помощь и поддержку Акниет оказал брат мужа, сейчас он тоже решил посвятить себя военному делу и пошел служить в Росгвардию.
Боль утраты еще не утихла, Акниет говорит, что таких, как Аман в мире больше нет, он был тем самым, единственным для нее, правильным и надежным, таким, каким и должен быть мужчина. Все те ценности, которые нес муж, она будет прививать своей дочери, а когда Нурым подрастет, Акниет расскажет, каким прекрасным человеком был ее папа, как сильно он ее любил, и как рьяно и самоотверженно защищал.
СПРАВКА «КП»
Амангазы Сикуатов — старший сержант войсковой части 6912, погиб 5 июня 2022 года в зоне проведения спецоперации. Во время выполнения боевых задач на территории ЛНР получил огнестрельное ранение осколками артиллерийского кассетного боеприпаса, которое было не совместимо с жизнью. Амангазы Сикуатов был посмертно награжден Орденом мужества.