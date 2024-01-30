«Папа на небе, он нас оттуда теперь защищает»: семья погибшего на СВО росгвардейца из Хабаровска, рассказала о своем герое

В командировку Аману не пришлось долго собираться. Практически все, что требовалось, у него уже было, докупить оставалось лишь по мелочи. В ночь перед поездкой он не мог уснуть, они долго разговаривали с супругой. Акниет просила при любой малейшей возможности сообщать о себе. Пока ехали до Ростова, связь была хорошей, 23 февраля жена поздравила его с праздником, и потом на некоторое время связь оборвалась. Когда объявили о начале СВО, стало тревожно. Жен и родных собрали в части и успокоили, сообщив, что парни на связи, что в штаб сообщают регулярно. Родные писали письма, собирали гуманитарную помощь. Аман периодически звонил домой, когда выпадала возможность, и всегда предупреждал, если планировалась очередная задача.