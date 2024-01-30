В Новосибирске рассказали, какие предметы школьники выбрали сдавать на ЕГЭ

Стало известно, когда в Новосибирской области школьники будут сдавать ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Выпускники по-прежнему выбирают те же предметы, что и в прошлые годы. Обществознание не теряет популярности — его в этом году собираются сдавать 45,9% выпускников. Математика — обязательный предмет для всех, но профильную выбрали 43,5% учеников. На третьем месте с большим отрывом идет информатика, которую будут сдавать 23,9% школьников.
— Биологию для сдачи выбрали 16,2% учеников, историю — 14,5%, физику — 12,5%. В вузах увеличено количество бюджетных мест технического и естественно-научного профиля, — подчеркнула глава минобра Мария Жафярова.
В 2024 году ЕГЭ пройдет в три периода. Досрочный запланирован с 22 марта по 22 апреля, основной пройдет с 23 мая по 1 июля. Дополнительно ЕГЭ школьники смогут сдать с 4 по 23 сентября.