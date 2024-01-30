В Новосибирске рассказали, какие предметы школьники выбрали сдавать на ЕГЭ

Выпускники по-прежнему выбирают те же предметы, что и в прошлые годы. Обществознание не теряет популярности — его в этом году собираются сдавать 45,9% выпускников. Математика — обязательный предмет для всех, но профильную выбрали 43,5% учеников. На третьем месте с большим отрывом идет информатика, которую будут сдавать 23,9% школьников.