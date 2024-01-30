Невостребованных — усыплять. Жители Приангарья голосуют за кардинальные методы борьбы с бродячими собаками

По данным на 16:00 30 января, почти 10 тысяч проголосовавших граждан высказались за отлов и пристрой бездомных собак, невостребованных особей предлагается усыплять. Такой вариант ответа в голосовании на момент подготовки этого материала набрал 52,5% голосов. На втором месте по популярности с большим отрывом (16,9%) расположился вариант ответа, что собак нужно отлавливать и пожизненно содержать в приютах за счёт благотворительных фондов. За выпуск собак на прежнее место обитания после вакцинации и стерилизации (как это происходит сейчас) высказались чуть больше 15% респондентов.