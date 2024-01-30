Следственный комитет запретил челябинцам кормить бродячих собак

«Уважаемые жители Калининского района, не способствуйте скоплению бродячих животных, поскольку это может обернуться большими проблемами! Безнадзорные животные, которые регулярно находят еду в одном и том же месте, закрепляются на этой территории. Такая ситуация опасна для прохожих, особенно детей!» — обратился к челябинцам Владимир Шамне.