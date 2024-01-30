Следственный комитет запретил челябинцам кормить бродячих собак

«Стая бродячих собак наблюдалась в микрорайоне Кирсараи неоднократно, однако борьбе со скоплением бездомных животных в этой местности мешали сами жители, которые продолжали кормить животных и даже обустроили будку», — сообщил глава района.
Он добавил, что полиция и Следственный комитет побеседовали с жителями о том, чтобы ситуация с кормлением бродячих собак не повторялась.
«Уважаемые жители Калининского района, не способствуйте скоплению бродячих животных, поскольку это может обернуться большими проблемами! Безнадзорные животные, которые регулярно находят еду в одном и том же месте, закрепляются на этой территории. Такая ситуация опасна для прохожих, особенно детей!» — обратился к челябинцам Владимир Шамне.
В 2024 году отловом бездомных животных в городе занимается ООО «ОСВВ». Эта же компания передает их в приюты.