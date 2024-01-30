День города в Магнитогорске 29 июня 2024: кто приедет, программа, салют

В 2024 году Магнитогорск празднует юбилей — городу исполняется 95 лет. Обычно День города и День металлурга в Магнитогорске отмечают одновременно. Официальной датой основания города считается 30 июня. Но в этом году главный праздничный концерт состоится 29 июня. Рассказываем, что известно о праздновании 95-летнего юбилея Магнитогорска, уже сейчас.
Главный концерт в честь юбилейного года города пройдет в парке у Вечного огня. Праздничное мероприятие назвали «Магнитогорск 95 — Живая легенда России». Известно, что хедлайнером программы станет певец SHAMAN. Выступление певца продлится один час: в промежутке между 21:00 и 23:00.
В прошлом году День города в Магнитогорске отмечали в течение двух дней, а в концерте принимали участие творческие коллективы города. Как будет в этом году, пока неизвестно. Полную программу на День города в Магнитогорске в 2024 опубликуют позже.