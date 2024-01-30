В Самаре отмечена нехватка водителей и кондукторов общественного транспорта

В транспортных предприятиях Самары наблюдается серьезная нехватка персонала, особенно водителей и кондукторов. Это, как отмечают местные чиновники, сказывается на ритмичности работы общественного транспорта. При этом дефицит испытывает как автобусный перевозчик, так и трамвайно-троллейбусное управление.