В Ботаническом саду 30 января начался сезон цветения азалий

Азалии потрясают разнообразием окраски, формы и размеров цветков. Цветки азалии могут быть и простыми, и махровыми. Но и те, и другие очаровывают своей нежностью и удивляют широтой палитры: белые, розовые, алые, брусничные, коралловые, тёмно-фиолетовые…