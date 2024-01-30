Красноярский зоопарк показал пару полярных волков Бланку и Олава

Зоопарк Красноярска «Роев ручей» показал пару полярных волков Бланку и Олава. Как сообщают специалисты парка, звери уже год живут вместе в одно вольере.
Полярные волки живут Арктической зоне и хорошо к ней адаптированы. Эти животные способны годами жить при минусовых температурах. Эти животные по пять месяцев в году не видят солнечный свет и неделями могут обходиться без пищи.
«В отличие от многих других животных, полярные волки практически не потеснены человеком из своего природного ареала обитания. Причина тому проста — людьми не обжиты эти суровые края», — сообщают специалисты парка.
Отметим, что Олава привезли в красноярский зоопарк летом 2018 года из Удмуртии, а волчицу бланку в 2022 году из зоопарка Новосибирска.