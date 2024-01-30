В центре Воронежа перекроют еще одну улицу

Во вторник, 30 января, в 22.00 перекроют движение машин в центре Воронежа на участке улицы Кости Стрелюка от Карла Маркса до Володарского. Об этом сообщили в управлении информации мэрии.
Участок дороги будет перекрыт до 6.00 среды, 31 января. В течение этих восьми часов коммунальные работники будут убирать снег и лед. Водителям, запланировавшим поездку ночью через центр Воронежа, стоит это иметь в виду.
Напомним, 1 февраля с 9.00 до 17.00 в центре Воронежа перекроют улицу Орджоникидзе на участке Карла Маркса до Первомайской. А на левом берегу до 16 марта будет закрыта часть улицы Туполева. Там ремонтируют тепловую сеть.