Хогвартс ни при чём. Почему совы перебираются жить в города?

Как рассказала орнитолог, старший научный сотрудник Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина Галина Лебедева, в последнее время происходит перераспределение ареалов обитания диких птиц и животных. Они все чаще предпочитают селиться поближе к человеку.
Природа обнимает крыльями.
Марина Куцина, «АиФ-Самара»:
— Какие виды птиц перебрались в наши города?
— Кочёвка длиннохвостых неясытей из дикой природы в города в этом году наблюдается не только в Самарской области, но и в соседних регионах. У нас эту птицу регулярно видят в Самаре, Тольятти и Жигулевске. Крупный ночной хищник облюбовал высотки и активно охотится на голубей, ворон, крыс и других мелких грызунов.
Это не первые представители отряда совообразных, которые сменили дикую природу на мегаполис. В 2016 году наши города интенсивно осваивали ушастые совы. Сейчас они уже не только зимуют, но и гнездятся в городской черте.
В Жигулёвском заповеднике и в нацпарке «Самарская Лука» провели исследования и выяснили причины нашествия сов. Исследования специалистов заповедника выявили у мышевидных уникальный эволюционный механизм. Оказывается, грызуны каким-то образом предчувствуют неурожайные годы и перестают размножаться. Иногда у самок наблюдается такое явление, как резорбция зародышей: плод внутри рассасывается, и она не приносит потомства. И в этот раз предчувствие грызунов не подвело: из-за засухи год оказался неурожайным. Кроме того, сейчас на плато Самарской луки глубина снежного покрова уже 1,5 метра. Из-за глубокого снега мыши не выходят на его поверхность.
Сократилась кормовая база и у хищных птиц, и чтобы не умереть с голоду, совы стали перебираться в города. Здесь не только есть на кого охотиться, но и есть где спрятаться от сильных морозов.
— Только ли совы становятся городскими жителями?
— Традиционно синантропные виды (то есть живущие рядом с человеком. — Ред.) — это вороны, сороки, галки. Причем сороки жили всегда в селах, в города не залетали, но в последнее время начали гнездиться внутри городских кварталов. Например, в Тольятти.
А в 2022 году в Самаре на улице Шмидта в многоэтажном доме, между кондиционером и стеной, свила гнездо сойка. Это чисто лесной вид, иногда они появляются в селах в поисках корма — а тут она выводит птенцов в городе!
Освоение хищными птицами городов происходит из-за того, что там созданы комфортные условия: теплее, обилие корма и отсутствие хищников, которые их преследуют в природе, — куниц, хорьков.
На сегодняшний день на территории Самарской области выявлено 32 вида и подвида соколообразных и 11 видов сов, в числе которых есть и занесенные в Красные книги.
— Смогут ли дикие птицы научиться жить рядом с человеком?
— Дикие виды как бы вбирают в себя городскую среду, адаптируясь к ней. Здесь же столько факторов беспокойства: шумовое и световое загрязнение, стресс от автомобильного потока, близкого соседства с человеком. Подсветка и огни рекламы, фары автомобилей сбивают сов с толку, но потом они привыкают.
Ещё один плюс в копилку переселения в города — толерантное отношение людей к хищным птицам. Немаловажным в этом процессе является толерантное отношение человека к хищным птицам. Но так было не всегда: в 60 -е годы прошлого столетия хищных птиц повсеместно уничтожали, считая их вредными, подорвав тем самым их численность. Поэтому многие виды именно хищный птиц внесены в Красные книги. Сейчас отношение человека к этим птицам меняется в лучшую сторону.
В природе лишних нет. Отсутствие хищных птиц в городах привело к росту численности голубей, ворон, стрижей, крыс и мышей. Перенаселение вызывает развитие эпизоотий, так называются инфекции у животных. Это тоже биологический механизм регулирования численности при отсутствии хищников. Совы, соколы, ястребы в городах занимают свободную нишу в пищевой цепочке, тем самым оздоравливают популяции синантропных видов. Ведь в лапы хищника попадают в первую очередь ослабленные и больные животные.
Птичий квартирный вопрос.
— Неясыть — редкая и осторожная птица. Какие условия нужны для того, чтобы она чувствовала себя комфортно?
— Ей нужно пространство для жизни в скверах и парках, где не так много народа. Там уместно разместить специальные домики. С виду это обычные скворечники, но больше размером. У нас в регионе проводилась кампания, когда пытались привлечь на гнездование сов в природной среде. Обустройство гнездовых ящиков в Волжском, Кинельском и Красноярском районах позволило увеличить их численность. Длиннохвостые уральские неясыти прекрасно приживаются в подобных «квартирах».
В Самаре такие домики можно обустроить в Загородном парке, в парке имени 60-летия Советской власти и других лесопарковых зонах. Были и такие случаи, что в обычном ведре, подвешенном к стволу дерева, неясыть свила гнездо и вывела птенцов.
Природные оазисы необходимы в городской среде, где представлены разные виды птиц. Яркий тому пример — Воронежские озёра. Те, кто занимается любительской орнитологией, знают, что поздней осенью там можно увидеть одну из самых маленьких птиц — крапивника. Там же живут неясыти и перепелятники, можно встретить яркую водяную курочку-камышницу.
— В Самаре активно благоустраивают территории вокруг водоемов. Как это влияет на обитателей?
— Это не всегда на пользу. Бетонируют берега, делая их удобными для прогулок людей, но не для птиц. Еще одна проблема — вырубка больших деревьев, растущих близко к домам. Сейчас модным стало кронировать деревья — тополя обрезают, как правило, по-варварски. Они тоже становятся непригодными для обитания пернатых. Так уничтожены были гнездовья сокола-чеглока. А они живут десятки лет на одном и том же месте и очень привязаны к своей территории.
— Если нашли раненую птицу, куда можно обратиться?
— Есть группа в ВКонтакте «Птицы Самарской области». Там помогут сориентироваться, подскажут что делать. Можно также обратиться в Самарский зоопарк и в заповедник. На прошлой неделе позвонили из Красноярского района. Мужчина возле своего дома подобрал раненую неясыть и привез в Самару. При осмотре обнаружилось, что у нее повреждено крыло и черепно-мозговая травма. Птице оказали первую помощь, собрали средства на реабилитацию, а потом уже волонтеры доставили ее в реабилитационный центр в Подмосковье.