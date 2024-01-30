Хогвартс ни при чём. Почему совы перебираются жить в города?

В Жигулёвском заповеднике и в нацпарке «Самарская Лука» провели исследования и выяснили причины нашествия сов. Исследования специалистов заповедника выявили у мышевидных уникальный эволюционный механизм. Оказывается, грызуны каким-то образом предчувствуют неурожайные годы и перестают размножаться. Иногда у самок наблюдается такое явление, как резорбция зародышей: плод внутри рассасывается, и она не приносит потомства. И в этот раз предчувствие грызунов не подвело: из-за засухи год оказался неурожайным. Кроме того, сейчас на плато Самарской луки глубина снежного покрова уже 1,5 метра. Из-за глубокого снега мыши не выходят на его поверхность.