В региональном госархиве показали, какие наряды и причёски были популярны среди калининградок в конце 80-х (фото)

«Мода — всегда сюрприз, отсюда, наверное, и её особая притягательность: каждый раз с нетерпением и интересом ждём, что предложит, чем удивит. Первый в 1988 году показ новой коллекции, подготовленной специалистами экспериментального цеха “Облшвейбыта”, ещё раз подтвердил это — сюрпризов много…» — говорилось в тексте статьи.