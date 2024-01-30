В региональном госархиве показали, какие наряды и причёски были популярны среди калининградок в конце 80-х (фото)

В январе 1988 года газета «Калининградская правда» напечатала материал о прошедшем в городе показе мод. Снимки опубликовал Государственный архив Калининградской области во «ВКонтакте».
«Мода — всегда сюрприз, отсюда, наверное, и её особая притягательность: каждый раз с нетерпением и интересом ждём, что предложит, чем удивит. Первый в 1988 году показ новой коллекции, подготовленной специалистами экспериментального цеха “Облшвейбыта”, ещё раз подтвердил это — сюрпризов много…» — говорилось в тексте статьи.
В конце 80-х — начале 90-х годов самым ярким элементом женской одежды были плечи. В расцветках тканей преобладали геометрические или абстрактные мотивы. Набрал популярность «оверсайз» и надписи на иностранном языке.
«Модной новинкой стали болоньевые дутые куртки и пальто. Удачей было “достать” такую вещь из яркой ткани, да ещё и на молнии, которая могла быть дополнена металлическими клёпками», — рассказали в архиве.
В калининградском госархиве показали, чем в 90-х была занята территория возле Дома Советов.