В Ростове на третий день начались выплаты жителям обрушившегося дома

Во вторник, 30 января, начались выплаты единовременной материальной помощи жителям аварийного дома на улице Нариманова, 72/3. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
«Средства перечислены 72 заявителям. Представили документы еще 29 человек. Завтра они получат финансирование», — пояснил градоначальник.
63 человек из 28 семей переселили в маневренный фонд на улице Уланской, 15. Их обеспечили питанием и предметами первой необходимости.
Ранее стало известно, что большинство жителей рухнувшего общежития в Ростове не принимают компенсацию от муниципалитета, поскольку почти никого не устроили предложенные суммы — они не понимают, что можно купить за эти деньги.
Напомним, один из подъездов пятиэтажки на улице Нариманова, 72/3, рухнул