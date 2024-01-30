Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Ростове на третий день начались выплаты жителям обрушившегося дома

Ранее они говорили, что не принимают компенсацию.
Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 30 января, начались выплаты единовременной материальной помощи жителям аварийного дома на улице Нариманова, 72/3. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

«Средства перечислены 72 заявителям. Представили документы еще 29 человек. Завтра они получат финансирование», — пояснил градоначальник.

63 человек из 28 семей переселили в маневренный фонд на улице Уланской, 15. Их обеспечили питанием и предметами первой необходимости.

Ранее стало известно, что большинство жителей рухнувшего общежития в Ростове не принимают компенсацию от муниципалитета, поскольку почти никого не устроили предложенные суммы — они не понимают, что можно купить за эти деньги.

Напомним, один из подъездов пятиэтажки на улице Нариманова, 72/3, рухнул 27—28 января. Часть жильцов разместилась у родственников.