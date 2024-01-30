Выбросы сероводорода в Омске стали стабильными

Метеорологи заявляют, что в понедельник, 29 января 2023 года, в Омске вновь зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду.
«29 января максимальное содержание сероводорода составило 1.6 ПДК в Центральном АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Напомним, что первый раз в 2024 году, в Обь-Иртышском УГМС сообщили о выбросах сероводорода в Омске за 18 января 2024 года.
После этой даты о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода в Омске метеорологи заявляли 6 раз.