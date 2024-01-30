Часть жителей Дмитриадовки эвакуируют на время проведения взрывоопасных работ

«Сегодня в 15:00 в связи с проведением взрывоопасных работ и в целях обеспечения вашей безопасности проводится временная эвакуация населения в пункт временного размещения на базе детского лагеря “Красный Десант”. Эвакуация проводится централизованно, школьными автобусами. Место сбора населения — пересечение ваших улиц с улицей Транспортной», — сообщили в администрации.