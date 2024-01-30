Часть жителей Дмитриадовки эвакуируют на время проведения взрывоопасных работ

Эвакуировать будут проживающих на улицах Новостройки, Чкалова, Крупской, Кооперативная, Красноармейская, Пионерская, Тельмана, Бережного, Советская, Октябрьская, Свердлова, 1-я Степная, 2-я Степная, 3-я Степная, Шоссейная, в переулке Тенистый.
«Сегодня в 15:00 в связи с проведением взрывоопасных работ и в целях обеспечения вашей безопасности проводится временная эвакуация населения в пункт временного размещения на базе детского лагеря “Красный Десант”. Эвакуация проводится централизованно, школьными автобусами. Место сбора населения — пересечение ваших улиц с улицей Транспортной», — сообщили в администрации.
Сообщается, что перед выходом жителей просят взять документы, удостоверяющие личность. Также перед эвакуацией необходимо отключить газо- и электроснабжение в домах.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области предупредил о громких звуках в Неклиновском районе в связи с обезвреживанием боеприпасов. Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие.