Машины выезжают на встречку: ростовчане массово жалуются на плохое состояние дорог в городе

Так, ростовчане сообщили, что проехать становится все сложнее:
- на пересечении бульвара Комарова и улицы Добровольского,
- в районе дома № 19б на бульваре Комарова,
- на улице Бодрой,
- в районе дома № 82а в переулке Оренбургском,
- в районе дома № 4 в переулке Рубиновом,
- на пересечении переулка Измаильского и улицы Тибетской,
- на улице Чистопольской (размыло новую латку, уточнил автор обращения),
- в районе дома № 238/51 на улице Социалистической,
- на мосту на улице Белорусской,
- на мосту на улице Сарьяна.
По всем указанным адресам, сообщают заявители, на дороге образовались большие выбоины, проехать сложно, а иногда и опасно.
«Аварийное состояние моста, дорожное покрытие при въезде с Александровки все в ямах, что создает аварийность на дороге. Прошу принять меры. Обратите внимание на подъем с моста Сарьяна — вся дорога в ямах, машины выезжают на встречную полосу», — написал один из обратившихся.
Всего за сутки на сайт по благоустройству Ростова поступило около 20 обращений, касающихся плохого состояния дорог.