Машины выезжают на встречку: ростовчане массово жалуются на плохое состояние дорог в городе

«Аварийное состояние моста, дорожное покрытие при въезде с Александровки все в ямах, что создает аварийность на дороге. Прошу принять меры. Обратите внимание на подъем с моста Сарьяна — вся дорога в ямах, машины выезжают на встречную полосу», — написал один из обратившихся.