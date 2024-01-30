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Машины выезжают на встречку: ростовчане массово жалуются на плохое состояние дорог в городе

Ростовская область, 30 января 2024. DON24.RU. Ростовчане массово жалуются на ямы на дорогах: все обращения, опубликованные сегодня на портале по благоустройству донской столицы с 08:30 до начала подготовки данного материала, касаются ужасного состояния улиц.
Источник: Благоустройство города

Так, ростовчане сообщили, что проехать становится все сложнее:

  • на пересечении бульвара Комарова и улицы Добровольского,
  • в районе дома № 19б на бульваре Комарова,
  • на улице Бодрой,
  • в районе дома № 82а в переулке Оренбургском,
  • в районе дома № 4 в переулке Рубиновом,
  • на пересечении переулка Измаильского и улицы Тибетской,
  • на улице Чистопольской (размыло новую латку, уточнил автор обращения),
  • в районе дома № 238/51 на улице Социалистической,
  • на мосту на улице Белорусской,
  • на мосту на улице Сарьяна.

По всем указанным адресам, сообщают заявители, на дороге образовались большие выбоины, проехать сложно, а иногда и опасно.

«Аварийное состояние моста, дорожное покрытие при въезде с Александровки все в ямах, что создает аварийность на дороге. Прошу принять меры. Обратите внимание на подъем с моста Сарьяна — вся дорога в ямах, машины выезжают на встречную полосу», — написал один из обратившихся.

Всего за сутки на сайт по благоустройству Ростова поступило около 20 обращений, касающихся плохого состояния дорог.