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Игорь Михайлюк сменил Наталью Мокрицкую на посту гендиректора «Москино»

Продюсер и киновед Наталья Мокрицкая оставила должность гендиректора столичной киносети «Москино», которую она занимала с октября 2020 года. Об этом сообщают агентства ТАСС и «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского департамента культуры.
Кино/Театр
Источник: РИА "Новости"

Новым гендиректором Москино, согласно сайту столичной киносети, назначен Игорь Михайлюк. В пресс-службе департамента культуры Москвы агентствам подтвердили эту информацию и уточнили, что Михайлюк вступил в должность в декабре 2023 года. «Он глава с декабря прошлого года, подтверждаем», — приводит ТАСС слова собеседника.

Наталья Мокрицкая родилась в Кишиневе в 1969 году. В 1992 году окончила Всероссийский государственный институт кинематографии. С 2005 года занимала должность гендиректора кинокомпании «Новые люди». Продюсировала такие фильмы, как «Черновик», «Битва за Севастополь», «Класс коррекции». Фильм «Изображая жертву», продюсером которого также выступила Мокрицкая, получил гран-при фестиваля «Кинотавр-2006», гран-при Римского международного кинофестиваля и гран при Международного кинофестиваля в Тель-Авиве.

кино