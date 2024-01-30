Игорь Михайлюк сменил Наталью Мокрицкую на посту гендиректора «Москино»

Новым гендиректором Москино, согласно сайту столичной киносети, назначен Игорь Михайлюк. В пресс-службе департамента культуры Москвы агентствам подтвердили эту информацию и уточнили, что Михайлюк вступил в должность в декабре 2023 года. «Он глава с декабря прошлого года, подтверждаем», — приводит ТАСС слова собеседника.
Наталья Мокрицкая родилась в Кишиневе в 1969 году. В 1992 году окончила Всероссийский государственный институт кинематографии. С 2005 года занимала должность гендиректора кинокомпании «Новые люди». Продюсировала такие фильмы, как «Черновик», «Битва за Севастополь», «Класс коррекции». Фильм «Изображая жертву», продюсером которого также выступила Мокрицкая, получил гран-при фестиваля «Кинотавр-2006», гран-при Римского международного кинофестиваля и гран при Международного кинофестиваля в Тель-Авиве.