Игорь Михайлюк сменил Наталью Мокрицкую на посту гендиректора «Москино»

Наталья Мокрицкая родилась в Кишиневе в 1969 году. В 1992 году окончила Всероссийский государственный институт кинематографии. С 2005 года занимала должность гендиректора кинокомпании «Новые люди». Продюсировала такие фильмы, как «Черновик», «Битва за Севастополь», «Класс коррекции». Фильм «Изображая жертву», продюсером которого также выступила Мокрицкая, получил гран-при фестиваля «Кинотавр-2006», гран-при Римского международного кинофестиваля и гран при Международного кинофестиваля в Тель-Авиве.