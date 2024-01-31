Разбитую горку на центральной площади Владивостока привели в порядок

На центральной площади Владивостока привели в порядок горку, установленную на территории новогоднего городка. Об этом сообщает городская администрация.
После нашествия детворы в праздники горка серьезно пострадала. Часть ледяных дорожек раскатали до рытвин. Сейчас все эти места восстановлены.
Повлияли на состояние горки и лучи солнца. С одной стороны подтаял и стал тонким лёд у деревянного бортика, но специалисты уже «залатали» все ледяные швы.
«Больше всего досталось ледяным скатам, они были разбиты и стёрты. Здесь почти полностью заменили все участки», — отмечают в мэрии.
В администрации напоминают, что новогодний город, включая каток, горки и фудкорд, будет работать на центральной площади Владивостока до 11 февраля.