Снег и гололедица: прогноз погоды на 31 января в Приморье

В среду, 31 января, Приморье окажется во власти циклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным синоптиков портала «Примпогода», в крае сегодня небольшой, а местами и умеренный снег, на дорогах снежный накат и гололедица. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, местами до сильного, температура воздуха составит 0…-12°C.
Во Владивостоке облачно, в начале дня небольшой снег, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня северо-западный сильный. Температура воздуха −3…-5°C, понижение к вечеру до −9…-11°С.
В Уссурийске облачно, временами небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-запрадный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха −8…-10°С.
В Находке облачно, в начале дня небольшой снег. Ветер северный слабый до умеренного, вечером сильный. Температура воздуха −1…+1°C, понижение к вечеру до −7….-9°С.