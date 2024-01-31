Снег и гололедица: прогноз погоды на 31 января в Приморье

В среду, 31 января, Приморье окажется во власти циклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным синоптиков портала «Примпогода», в крае сегодня небольшой, а местами и умеренный снег, на дорогах снежный накат и гололедица. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, местами до сильного, температура воздуха составит 0…-12°C.