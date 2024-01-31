Эксперт Щельцин предупредил об опасности ссылок в первых строчках поисковика

На таких ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети, и заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью которых компании, например, автодилеры или застройщики, ищут клиентов. Поэтому следует быть готовым к звонкам и сообщениям с «выгодными предложениями». Могут активизироваться и мошенники.