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Эксперт Щельцин предупредил об опасности ссылок в первых строчках поисковика

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ссылки, открывающиеся по запросу в первых строчках поисковика, могут быть элементом социального фишинга — компании собирают с помощью эти технологии данные, которые затем используют для агрессивного маркетинга, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Источник: © РИА Новости

На таких ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети, и заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью которых компании, например, автодилеры или застройщики, ищут клиентов. Поэтому следует быть готовым к звонкам и сообщениям с «выгодными предложениями». Могут активизироваться и мошенники.

Чтобы защититься от соцфишинга, важно выставить в соцсетях настройки приватности, не входить на другие сайты через свои аккаунты, а также установить надежное антивирусное и антифишинговое ПО, советует Щельцин.

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