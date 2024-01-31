В Иркутской области состоится областное родительское собрание

— Около 15 лет мы проводим областное родительское собрание для того, чтобы взрослые могли прояснить для себя волнующие вопросы. Они касаются здоровья, учебы, мер соцподдержки семей, — подчеркнул министр образования Приангарья Максим Парфенов.