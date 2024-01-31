В Иркутской области состоится областное родительское собрание

Родители Приангарья смогут принять участие в областном родительском собрании и задать свои вопросы по теме «Защита детства». Об этом сообщают в региональном правительстве.
Родительский форум, посвященный году семьи, пройдет со 2 по 4 февраля. В нем примут участие более 70 представителей родительской общественности.
— Около 15 лет мы проводим областное родительское собрание для того, чтобы взрослые могли прояснить для себя волнующие вопросы. Они касаются здоровья, учебы, мер соцподдержки семей, — подчеркнул министр образования Приангарья Максим Парфенов.
Ответы на вопросы прозвучат в прямом эфире, который начнется 2 февраля в 16:00.
Подключиться к нему желающие смогут в официальном сообществе министерства образования региона.