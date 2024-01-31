Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 31 января

В Хабаровске осудили мужчину за убийство товарища. Ему вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности. В тот день они оба пили, но отдельно. Как это часто бывает, товарищи поругались, началась драка. Причиной стал пропавший металлолом. Разъяренный мужчина начал избивать знакомого — ударил минимум 41 раз бруском по телу и голове.