Где в Казахстане закрыты трассы из-за непогоды 31 января

«В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 7 участках автодорог республиканского значения в 4 областях».
Алматинская область
Алматы — Ташкент — Термез на 59−143 километрах от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области.
Алматы — Шелек — Хоргос на 24−254 километрах от пункта взимания платы до границы Жетысуской области.
Алматы — Усть-Каменогорск на 25−124 километрах от от пункта взимания платы до границы Жетысуской области.
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (снег, понижение температуры воздуха).
Жамбылская область
Алматы — Ташкент — Термез на 143−238 километрах от границы Алматинской области до села Кайнар.
Алматы — Ташкент — Термез на 159−212 километрах от села Кенен до села Кордай.
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области).
Кызылординская область
Самара — Шымкент на 1802−2055 километрах от Кызылорды до границы Туркестанской области.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег с дождем, при минусовой температуре).
Туркестанская область
Самара — Шымкент на 2055−2082 километрах от границы Кызылординской области до села Шорнак.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области).