Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Где в Казахстане закрыты трассы из-за непогоды 31 января

АСТАНА, 31 янв — Sputnik. «КазАвтоЖол» обновил информацию о ситуации на дорогах Казахстана.
Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 75% 760 мм рт. ст. +5°
Источник: Sputnik.kz

«В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 7 участках автодорог республиканского значения в 4 областях».

указывается в сообщении компании.

Алматинская область

Алматы — Ташкент — Термез на 59−143 километрах от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области.

Алматы — Шелек — Хоргос на 24−254 километрах от пункта взимания платы до границы Жетысуской области.

Алматы — Усть-Каменогорск на 25−124 километрах от от пункта взимания платы до границы Жетысуской области.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (снег, понижение температуры воздуха).

Жамбылская область

Алматы — Ташкент — Термез на 143−238 километрах от границы Алматинской области до села Кайнар.

Алматы — Ташкент — Термез на 159−212 километрах от села Кенен до села Кордай.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области).

Кызылординская область

Самара — Шымкент на 1802−2055 километрах от Кызылорды до границы Туркестанской области.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег с дождем, при минусовой температуре).

Туркестанская область

Самара — Шымкент на 2055−2082 километрах от границы Кызылординской области до села Шорнак.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области).