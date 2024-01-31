Здание кинотеатра «Марат» открыли после реконструкции в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, на первом этаже разместилась краеведческая библиотека с сектором электронной информации и книгохранилищем на 77 тысяч изданий. На втором и третьем этажах будут проводить занятия рукоделием, музыкой, вокалом, танцами и художественным творчеством. Уже сейчас в «Марате» открыли 5 клубов по интересам и кружков.