Здание кинотеатра «Марат» открыли после реконструкции в Иркутске

Культурно-досуговый центр открыли в здании бывшего кинотеатра «Марат» на улице Рабочего Штаба в Иркутске. Работы по реконструкции здания начали в прошлом году — до этого оно не эксплуатировалось в течение нескольких десятков лет.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, на первом этаже разместилась краеведческая библиотека с сектором электронной информации и книгохранилищем на 77 тысяч изданий. На втором и третьем этажах будут проводить занятия рукоделием, музыкой, вокалом, танцами и художественным творчеством. Уже сейчас в «Марате» открыли 5 клубов по интересам и кружков.
Для проведения различных мероприятий в культурно-досуговом центре сделали актовый зал на 100 мест с проектором и несколькими экранами. В холле «Марата» появилось творческое пространство, где будут проходить выставки учеников школ искусств и художественных школ.