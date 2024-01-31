Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана в среду

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью», — говорится в сообщении.