Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана в среду

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью небольшой снег, днем снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −19−21, днем −6−8.
В Алматы облачно, временами осадки (преимущественно снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5, днем 0,+2.
В Шымкенте переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −6−8, днем −1+1.
В Акмолинской области днем −10−15 (на юге −6), ночью −17−22 (на западе −22−27).
В Алматинской области днем −2+3, ночью −2−7.
В области Жетысу днем −4+1, ночью −3−8.
В Туркестанской области днем −3+2 (на севере −6−11), ночью −2−7 (в центре −10, на севере −15).
В Западно-Казахстанской области днем 0,-5, ночью −2−7.
В Атырауской области днем −3+2, ночью −4−9.
В Мангистауской области днем −1+4 (на северо-востоке −4), ночью −3−8 (на северо-востоке −11).
В Актюбинской области днем −2−7 (на востоке −10), ночью −7−12 (на востоке −16).
В Костанайской области днем −7−12 (на востоке −16), ночью −15−20 (на востоке −25).
В Северо-Казахстанской области днем −13−18 (на юге −21), ночью −18−23 (на юге −26).
В Павлодарской области днем −7−12 (на севере −17), ночью −20−25 (на юге −15).
В Карагандинской области днем −3−8 (на севере, востоке −11), ночью −10−15 (на севере, востоке −18).
В области Улытау днем −5−10, ночью −13−18 (на юге −10).
В Восточно-Казахстанской области днем −3−8 (на востоке −13−18), ночью −15−20 (на востоке −25−30).
В области Абай днем −3−8 (на востоке −13), ночью −13−18 (на востоке −23−28).
В Кызылординской области днем −3−8, ночью −9−14 (на севере −17).
В Жамбылской области днем 0,-5, ночью −2−7.
«В ближайшие сутки на большинстве рек юга, юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.