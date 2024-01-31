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В Красноярске готовят к продаже участок земли площадью 32 га

В районе Плодово-Ягодной станции собираются строить жилые дома малой этажности.
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Источник: Reuters

В Красноярске под застройку готовят участок площадью 32,4 га в районе Плодово-Ягодной станции.

Это территория на улице Азадовской. Земля предназначена для строительства жилых домов высотой 3 и 5 этажей.

Аукцион собираются провести в третьем квартале 2024 года. Кадастровая стоимость участка в 21,75 на — 718 млн рублей, в 10,64 га — 372 млн рублей.

Начальная цена торгов на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что под Красноярском выставили на продажу незапущенный завод ферросплавов за 730 млн рублей.

недвижимость