В уфимском Глумилино появится школа на 1225 мест

В жилом районе Глумилино в Уфе продолжается строительство школы на 1225 мест. Как пояснили в мэрии столицы, это учреждение одно из трех, входящих в образовательный комплекс «Уфа-450».
Школа расположится на участке площадью 3,2 га, ограниченном бульваром Давлеткильдеева, улицами Рудольфа Нуреева, Энтузиастов и проспектом Салавата Юлаева.
Сейчас рабочие монтируют здесь фундаментные блоки стен и плит перекрытий.
«Работа на площадке идет, будут усиливать дополнительной техникой и рабочими, чтобы ликвидировать отставание. Задача одна — сделать школу лучшей во всех отношениях. Срывы сроков недопустимы. Это зависит от слаженного взаимодействия всех служб и управлений», — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.