В уфимском Глумилино появится школа на 1225 мест

«Работа на площадке идет, будут усиливать дополнительной техникой и рабочими, чтобы ликвидировать отставание. Задача одна — сделать школу лучшей во всех отношениях. Срывы сроков недопустимы. Это зависит от слаженного взаимодействия всех служб и управлений», — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.