Бастрыкин поручил проверить опеку и руководство детского дома в Кузбассе

Как сообщают кузбасские следователи, глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сотрудников органов опеки и директора детского дома Кемеровской области. Это случилось после жалобы кузбассовца на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России.
Так, звонивший пожаловался, что должностные лица систематически превышают свои полномочия при распределении сирот в семьи. Под опеку 60-летнему мужчине передали мальчика, который позже пострадал от своего опекуна (как именно, не уточняется). Также в июне прошлого года трое воспитанников детского дома пропали в тайге во время похода — их не нашли до сих пор. Речь идёт, вероятно, о междуреченских подростках. Мы рассказывали, как они потерялись.
Следователи начали проверку после обращения. Выяснилось, что 60-летнего мужчину осудили, а уголовное дело о безвестном исчезновении подростков до сих пор расследуют.
Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову представить доклад о ходе и результатах расследования с учётом озвученных в обращении доводов и доложить о том, как искали несовершеннолетних в тайге.