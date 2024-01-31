Бастрыкин поручил проверить опеку и руководство детского дома в Кузбассе

Так, звонивший пожаловался, что должностные лица систематически превышают свои полномочия при распределении сирот в семьи. Под опеку 60-летнему мужчине передали мальчика, который позже пострадал от своего опекуна (как именно, не уточняется). Также в июне прошлого года трое воспитанников детского дома пропали в тайге во время похода — их не нашли до сих пор. Речь идёт, вероятно, о междуреченских подростках. Мы рассказывали, как они потерялись.