Названа дата запуска платного паркинга перед площадью Мира в Красноярске

«Платные парковочные места на этом участке организованы для удобства горожан, — говорят в мэрии. — Главная цель — обеспечить возможность парковки для тех, кто приезжает в исторический центр ненадолго. В этой части Красноярска большая транспортная нагрузка, но из-за сложившейся застройки мест, где можно оставить свой автомобиль так, чтобы он никому не мешал, крайне мало. В тоже время большей части приезжающих парковочное место нужно лишь на несколько часов. Красноярцы приезжают сюда, чтобы посетить концерт, каток, кафе, ресторан, прогуляться по острову Татышев или проспекту Мира. В этих случаях платный паркинг оказывается наиболее комфортным».