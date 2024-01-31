Названа дата запуска платного паркинга перед площадью Мира в Красноярске

Напомним, новые 68 платных паркомест организованы на участке между аркой 375-летия Красноярска и началом проспекта Мира. 7 из них предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья, занимать их они смогут бесплатно.
На участке уже смонтировали оборудование и поставили разделители из камня, которые обозначают границу пешеходных путей и места для парковки автомобилей. Въезд на парковку будет осуществляться через шлагбаум, парковаться можно будет перпендикулярно проезжей части. Стоимость одного часа составит 25 рублей, оплатить можно будет с помощью банковской карты, паркомата или приложения в телефоне.
«Платные парковочные места на этом участке организованы для удобства горожан, — говорят в мэрии. — Главная цель — обеспечить возможность парковки для тех, кто приезжает в исторический центр ненадолго. В этой части Красноярска большая транспортная нагрузка, но из-за сложившейся застройки мест, где можно оставить свой автомобиль так, чтобы он никому не мешал, крайне мало. В тоже время большей части приезжающих парковочное место нужно лишь на несколько часов. Красноярцы приезжают сюда, чтобы посетить концерт, каток, кафе, ресторан, прогуляться по острову Татышев или проспекту Мира. В этих случаях платный паркинг оказывается наиболее комфортным».
Напомним, сейчас в Красноярске работает больше 1 000 платных парковочных мест: порядка 900 из них — в историческом центре города, еще 100 — в Советском районе. В 2023 году их услугами воспользовались 267 779 красноярцев.