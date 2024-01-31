В Хабаровске изменили схему движения автобусного маршрута № 82

С 31 января изменилась схема движения автобусного маршрута № 82 в Хабаровске. Как пояснили в городском управлении промышленности, транспорта, связи, маршрут продлили по просьбам горожан. Кроме того, в микрорайоне, куда ходят эти автобусы, продолжается активная застройка — растут высотки жилых комплексов «Березки», «Вершины», «Город 4212», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.