В Хабаровске изменили схему движения автобусного маршрута № 82

С 31 января изменилась схема движения автобусного маршрута № 82 в Хабаровске. Как пояснили в городском управлении промышленности, транспорта, связи, маршрут продлили по просьбам горожан. Кроме того, в микрорайоне, куда ходят эти автобусы, продолжается активная застройка — растут высотки жилых комплексов «Березки», «Вершины», «Город 4212», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
С 31 января автобусы 82-го маршрута «Комсомольская площадь — Ореховая сопка» следуют после переулка Краснодарского по улицам Кола Бельды и Совхозной до остановки «Лицей».
«С учетом увеличения пути следовании и для уменьшения интервала движения на этот маршрут добавлены две единицы транспорта», — сообщил начальник отдела организации регулярных перевозок Анатолий Игнатенко.
Информацию о наличии на маршрутах транспортных средств, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно получить, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», мобильным приложением «Go2bus» (6+), либо уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 45−00−56.