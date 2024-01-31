Нужна ли Узбекистану вода сибирских рек? Мнение эксперта

«От этого никуда не деться. Однако не нужно ничего придумывать, нужно просто начать экономить воду. И тогда не нужно будет ни с Россией торговаться по поводу переброски воды сибирских рек, ни поднимать вой по поводу политики Афганистана. Пусть он ведет ее, а мы должны начать экономить воду в сельском хозяйстве. Замечу, что огромные деньги вкладываются в пропагандистские проекты по сбережению воды населением, которое потребляет всего лишь 5% воды. Однако почему-то нет масштабных рекламных кампаний по водосбережению в сельском хозяйстве, которое использует целых 90% и теряет при этом больше половины ресурсов. Нам срочно нужны национальная и региональная целевые программы. Но их нет. Ведь гораздо проще болтать всякую чушь», — поделился эксперт.