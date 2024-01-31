Синоптики предупреждают: последняя ночь января будет «самой холодной»

В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили: ночь на 1 февраля станет «одной из самых холодных»:
на севере региона температура опустится до минус 36, а местами и до минус 46 градусов, днём там будет примерно 35 мороза. в Иркутске столбики термометров опустятся до минус 33 ночью, днем в четверг ожидается минус 19 — 21 градус; в Братске ночью минус 34, днем 21 — 23 мороза.
Впрочем, не исключено, что уже с первых дней февраля «температурный фон медленно начнет повышаться». По информации специалистов гидрометеорологической службы, холод уступит западному ветру.