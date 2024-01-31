Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Синоптики предупреждают: последняя ночь января будет «самой холодной»

Морозы, обрушившиеся на Иркутскую область в начале рабочей недели, по прогнозу синоптиков, сегодня, 31 января, еще немного усилятся, сообщает ИА «ТК Город».
Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 75% 760 мм рт. ст. +5°
ap_20048564525407.jpg
Источник: AP 2023

В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили: ночь на 1 февраля станет «одной из самых холодных»:

на севере региона температура опустится до минус 36, а местами и до минус 46 градусов, днём там будет примерно 35 мороза. в Иркутске столбики термометров опустятся до минус 33 ночью, днем в четверг ожидается минус 19 — 21 градус; в Братске ночью минус 34, днем 21 — 23 мороза.

Впрочем, не исключено, что уже с первых дней февраля «температурный фон медленно начнет повышаться». По информации специалистов гидрометеорологической службы, холод уступит западному ветру.