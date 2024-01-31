Рейсы на остров Хайнань планируют запустить из Хабаровска

В Хабаровском крае обсуждают запуск авиарейсов из Хабаровска на остров Хайнань. Речь идет о периоде со 2 апреля до 27 октября.
В расписании аэропорта прилет в Хабаровск запланирован на вторник в 21:40 и субботу в 22:10, а вылет — в среду и воскресенье в 09:15. Полет продлится около шести часов. Пока это предварительные планы, они могут быть скорректированы.
Выполнять рейсы будет Boeing 737−800. Пассажиров будут отвозить на юг острова — популярный китайский курорт Санья. Климат здесь позволяет отдыхать в течение всего года, да и варианты отпуска можно построить разнообразные.
Так, песчаные пляжи и теплое море оценят семьи с детьми, а ценителям дайвинга понравится богатый подводный мир. Любители экскурсий точно оценят разнообразие тропиков, а шопоголики — бутики и рестораны. Здесь большой выбор отелей на любой вкус и кошелек.
О старте продаж билетов сообщат дополнительно.