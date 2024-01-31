Власти Екатеринбурга сохранили маршруты трамваев № 3 и № 21

В администрации Екатеринбурга решили не менять маршруты трамваев № 3 и № 21, которые хотел объединить «Гортранс».
Неизменным останется и маршрут автобуса № 45 «ЖД вокзал — “НПЦ Онкология”». С конца 2023 года автобусы в тестовом режиме начали ходить по улицам Челюскинцев — Московская — проспект Ленина вместо обычных Челюскинцев — Ельцина — проспект Ленина. Как отметили в мэрии, маршрут оказался крайне востребован у жителей Заречного. Для удобства пассажиров на пути следования создадут семь остановочных комплексов.
«Создание комплексов потребует реконструкции участков УДС, поэтому предполагаемый срок реализации проекта — конец календарного года, — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. — До тех пор автобусы 45-го маршрута будут ходить по улицам Челюскинцев — Ельцина — проспект Ленина».