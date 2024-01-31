Власти Екатеринбурга сохранили маршруты трамваев № 3 и № 21

Неизменным останется и маршрут автобуса № 45 «ЖД вокзал — “НПЦ Онкология”». С конца 2023 года автобусы в тестовом режиме начали ходить по улицам Челюскинцев — Московская — проспект Ленина вместо обычных Челюскинцев — Ельцина — проспект Ленина. Как отметили в мэрии, маршрут оказался крайне востребован у жителей Заречного. Для удобства пассажиров на пути следования создадут семь остановочных комплексов.