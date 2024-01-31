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Движение по 4-полосной эстакаде на М-5 на Южном Урале запустят в 2024 году

Сооружение проходит над ручьём Чернолес.

Четырёхполосную эстакаду в Ашинском районе планируют открыть в 2024 году. Об этом сообщили в Упрдор «Южный Урал».

Мостовое сооружение проходит через ручей на 1597 километре трассы М-5 в районе Сима. Работы идут в рамках третьего этапа реконструкции автодороги.

Длина эстакады составляет 560 метров, а высота — 30 метров.

«В настоящий момент смонтирована последняя 33-метровая железобетонная балка», — сообщили в Упрдор «Южный Урал».

Всего на эстакаде — 238 балок общим весом более 12 тысяч тонн. Рабочие объединяют пролётные строения, чтобы обустроить проезжую часть. Движение транзитного транспорта переведут с действующей дороги на 4-полосный мост уже в этом году. Напомним, всего на реконструируемом участке запланировано строительство пяти эстакад.