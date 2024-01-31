Движение по 4-полосной эстакаде на М-5 на Южном Урале запустят в 2024 году

Всего на эстакаде — 238 балок общим весом более 12 тысяч тонн. Рабочие объединяют пролётные строения, чтобы обустроить проезжую часть. Движение транзитного транспорта переведут с действующей дороги на 4-полосный мост уже в этом году. Напомним, всего на реконструируемом участке запланировано строительство пяти эстакад.