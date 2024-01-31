Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане 30 дней без регистрации

Мажилис ратифицировал двусторонний протокол с Узбекистаном о взаимных поездках граждан двух стран, подписанный во время визита Токаева в Ташкент в 2022 году, передает NUR.KZ со ссылкой на палату.