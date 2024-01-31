Омичам рассказали, что стало с качелями на Театральной площади

Ранее портал Om1.ru писал об исчезновении качель с центра города. Конструкции не раз подвергались атаке вандалов, поэтому местные жители ссылались именно на это.

Как сообщили РИА «Омск-информ» в мэрии, качели временно сняли и переместили на склад сотрудники «Омского государственного театра».