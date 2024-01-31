Омичам рассказали, что стало с качелями на Театральной площади

Ранее портал Om1.ru писал об исчезновении качель с центра города. Конструкции не раз подвергались атаке вандалов, поэтому местные жители ссылались именно на это.
Как сообщили РИА «Омск-информ» в мэрии, качели временно сняли и переместили на склад сотрудники «Омского государственного театра».
«Ранее на площади у Музыкального театра ресурсоснабжающая организация выполняла аварийно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях. Из-за вынужденных раскопок было частично нарушено плиточное покрытие и газон, на участке временно выполнена обратная засыпка грунта. В весенний период ремонтные работы на этом участке будут продолжены», — рассказали в мэрии.
Качели убрали для предотвращения их порчи или кражи. После окончания работ их вернут на место.