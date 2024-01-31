Умер Юрий Ильченко бывший участник группы «Машина времени» из Ростова-на-Дону

Юрий Ильченко уроженец Ростова-на-Дону. Его творческий путь начался в конце 1960-х, он был участником групп «Радуга» и «Мифы». В последней он играл на клавишных и ритм-гитаре, а также исполнял несколько песен. В 1976 году музыкант с группой выступал на фестивале, где дебютировала тогда еще неизвестная группа «Машина времени». Это выступление оказалось успешным, Юрий Ильченко впоследствии стал участником популярной советской рок-группы.