Умер Юрий Ильченко бывший участник группы «Машина времени» из Ростова-на-Дону

Умер Юрий Ильченко участник групп «Машина времени» и «Земляне». Музыканта из Ростова-на-Дону не стало 29 января, об этом сообщили его коллеги.
Мужчине было 72 года. В последнее время Юрий был сильно болен, а его уход из жизни был тяжелым. Коллеги по цеху скорбят вместе с родными и вспоминают талантливого рок-музыканта добрыми словами. Место проведение похорон и время прощания с артистом пока не известны.
Юрий Ильченко уроженец Ростова-на-Дону. Его творческий путь начался в конце 1960-х, он был участником групп «Радуга» и «Мифы». В последней он играл на клавишных и ритм-гитаре, а также исполнял несколько песен. В 1976 году музыкант с группой выступал на фестивале, где дебютировала тогда еще неизвестная группа «Машина времени». Это выступление оказалось успешным, Юрий Ильченко впоследствии стал участником популярной советской рок-группы.
После того, как распалась «Машины времени», Ильиченко стал гитаристом группы «Земляне». Кроме того, он участвовал в записи альбома «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» на акустической гитаре, кастаньетах. После недолгих метаний по разным рок-группам Юрий Ильченко создал собственную группу «Ильченко», но существовала она недолго.