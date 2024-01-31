Налоговый вычет для россиян хотят увеличить с одного миллиона рублей до двух

Налоговый вычет для россиян хотят увеличить с одного миллиона до двух.
Цены на жилье слишком выросли, а сумма вычета отстает.
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет с 1 млн рублей до 2 млн. Авторы идеи поясняют: цены на жилье слишком выросли, а сумма вычета отстает.
Только за последние пять лет один квадратный метр жилплощади вырос в цене как минимум на 60% на вторичке и по меньшей мере на 110% на первичном рынке, отмечают авторы идеи по увеличению налогового вычета на жилье.
Как напомнил один из авторов идеи зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, собственнику нужно платить НДФ при продаже жилья, если он владеет недвижимостью менее установленного срока. Это три или пять лет. При этом россияне могут воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 млн рублей — эта сумма облагаться налогом не будет.
К примеру, при продаже квартиры в 6 млн рублей, налог нужно будет заплатить с 5 млн рублей в размере 13%.И есть нюанс: если доходы гражданина окажутся больше 5 млн рублей в год, налог составит, как для богатых, 15%.
«Мы предлагаем увеличить вычет до 2 млн рублей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Считаю, что таким образом будет восстановлена изначальная социальная функция этой меры, а люди реже будут попадать в категорию “сверхбогатых” там, где в действительности об этом речи не идет», — приводит слова законотворца «АиФ» (18+).