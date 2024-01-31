Налоговый вычет для россиян хотят увеличить с одного миллиона рублей до двух

Как напомнил один из авторов идеи зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, собственнику нужно платить НДФ при продаже жилья, если он владеет недвижимостью менее установленного срока. Это три или пять лет. При этом россияне могут воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 млн рублей — эта сумма облагаться налогом не будет.