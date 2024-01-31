Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 1 февраля

1 февраля верующие вспоминают святителя Макария Великого, в народном календаре — Макарьев день. Из глубины веков до нас дошло множество примет, связанных с этой датой. Некоторые из них представляют особый интерес для тех, кто хочет разбогатеть или хотя бы не провести год в нищете.
Народные приметы на 1 февраля: что нельзя делать
Первый день третьего зимнего месяца решительно не подходит для тяжелой работы. Если будете гнуть спину, она скоро заболит: не исключено, что после ударного труда придется уйти на больничный. А вот тем, кто сидит в офисе или проводит будни в разъездах, бояться нечего, удача на их стороне.
Чем больше вы будете взаимодействовать с коллегами в Макарьев день, тем лучше. Сотрудничество принесет впечатляющий результат и поможет вам улучшить финансовое положение. А вот важные документы 1 февраля лучше не подписывать, есть риск столкнуться с обманом.
В старину говорили, что 1 февраля лучше не выходить из дома в темной одежде. Выбирайте вещи светлых и ярких цветов, в противном случае вас будет ждать нищета.
Согласно поверьям, этот день ни в коем случае нельзя проводить в одиночестве. Если у вас не получится сходить в гости или пригласить друзей к себе, нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу, пообщаться с соседями, заглянуть в магазины. В то же время, пытаясь найти компанию, не стоит пускать на порог незнакомцев или тех, с кем у вас сложились неприязненные отношения. Человек может прийти к вам с недобрыми намерениями.
Не рекомендуется ходить к парикмахеру или в салон красоты. Наши предки считали, что если укоротить себе волосы или ногти, можно лишиться удачи.
В числе прочих мероприятий, оказавшихся под запретом в Макарьев день, — рукоделие. Тот, кто будет вязать или вышивать, рискует в жизни запутаться.
Также нельзя стирать детские вещи. На Руси опасались, что в этом случае ребенок станет уязвим для сглаза.
Избегайте споров и сплетен. 1 февраля даже пустяковое недопонимание может вылиться в ссору и даже привести к вражде. Если будете распускать слухи, скоро сами станете жертвой чьих-то злых языков.
Народные приметы на 1 февраля: что можно делать
1 февраля — один из тех дней, когда народная мудрость разрешает давать деньги в долг. Можно не бояться, что заемщик нарушит слово и будет скрываться от вас.
Чтобы провести год в достатке, в первый день последнего зимнего месяца можно приобрести кошелек. Сразу же положите туда купюру, которую никогда не будете тратить. Это один из самых простых и самых старых ритуалов, связанных с богатством.
Как и сегодня, в старину людей волновали не только финансы, но и здоровье. Чтобы не хворать целый год, 1 февраля наши предки заваривали чай с травами, например, душицей и зверобоем. Подавать горячий напиток полагалось с медом и малиновым вареньем.
Собираясь у очага, члены семьи присматривались к поленьям. Считалось, что если дрова разгораются быстро, в доме будет достаток.
Если хотите привлечь деньги в дом, соберите после сытного ужина крошки со стола и вынесите их птицам со словами «Как птицы на зерно слетаются, так бы и деньги ко мне в кошелек слетались». Есть и другая присказка, не менее эффективная: «Как птицам зерна не сосчитать, так и мне денег не сосчитать».
Приметы о погоде на 1 февраля
На Руси верили, что 1 февраля погода дает подсказку, каким окажется последний месяц зимы. Если в середине дня начнется вьюга, то весна будет поздней. Солнце в Макарьев день является добрым предзнаменованием: в ближайшие четыре недели на улице будет ясно..
Впрочем, если февраль начнется с морозов, не стоит отчаиваться. Согласно поверьям, стужа сулит теплое лето и богатый урожай.
Именинники 1 февраля
1 февраля именины празднуют Макар, Николай, Петр и Антон. Также поздравить нужно Ефима и Арсения.