Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 1 февраля

Согласно поверьям, этот день ни в коем случае нельзя проводить в одиночестве. Если у вас не получится сходить в гости или пригласить друзей к себе, нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу, пообщаться с соседями, заглянуть в магазины. В то же время, пытаясь найти компанию, не стоит пускать на порог незнакомцев или тех, с кем у вас сложились неприязненные отношения. Человек может прийти к вам с недобрыми намерениями.