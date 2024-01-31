В Ростове в начале февраля потеплеет до +5

К выходным еще больше потеплеет, 4 февраля в субботу днем +4,а в воскресенье, 5 февраля днем до +5. Однако будет дуть порывистый ветер и ожидается сильный снег с дождем. Потепление продлится недолго и уже к 8 февраля в Ростов вернутся морозы и в дневные часы.