В Ростове в начале февраля потеплеет до +5

Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Завтра, 1 февраля в Ростове днем ожидается +2, будет пасмурно и без осадков. В ночные часы около нуля. 2 и 3 февраля днем синоптики обещают незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем около +1, в ночные часы до −2 градусов.
К выходным еще больше потеплеет, 4 февраля в субботу днем +4,а в воскресенье, 5 февраля днем до +5. Однако будет дуть порывистый ветер и ожидается сильный снег с дождем. Потепление продлится недолго и уже к 8 февраля в Ростов вернутся морозы и в дневные часы.