В Казахстане запретят высаживать детей из общественного транспорта

«У нас очень много фактов, когда маленьких детей, особенно учеников первых, вторых классов высаживают из автобусов. Зимой в морозные дни они замерзают. Например, в прошлом году в Караганде и других городах была аналогичная ситуация».
По словам Аймагамбетова, депутаты в обновлённом законе предусмотрели новую норму касательно этого.
«Если рядом с ребёнком до 16 лет нет никого из взрослых, то его не могут высадить из автобуса. Это будет противозаконно. Мы рассматриваем и такие дополнительные нормы, которые защищают права детей».
Ранее сообщалось, что Мажилис принял в работу Законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.